Calcio: Chelsea; in arrivo Lampard come allenatore a interim (Di mercoledì 5 aprile 2023) Frank Lampard tornerà per un'altra volta periodo alla guida del Chelsea come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. E' quanto riportano i media inglesi. Lampard, esonerato all'inizio di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Franktornerà per un'altra volta periodo alla guida deladfino alla fine della stagione. E' quanto riportano i media inglesi., esonerato all'inizio di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Tesoro Hojlund: il Chelsea lo vuole, ma dipende dalla Champions... #calciomercato - glooit : Calcio: Chelsea; in arrivo Lampard come allenatore a interim leggi su Gloo - sportface2016 : #Chelsea, #Lampard a un passo dal ritorno in panchina: guiderà la squadra fino a fine stagione - realdoamadio : #Vlahovic non decolla nel 2023: la #Juventus potrebbe sostituirlo con #Hojlund dell'#Atalanta ?????? Sul danese ci sa… - tuttosport : ? Lampard nuovo allenatore del Chelsea? ?? Sbuca tra #LuisEnrique e #Nagelsmann -