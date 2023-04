Calcio: Ceferin, 'nostro modello basato sul merito, non c'è posto per dei cartelli' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lisbona, 5 apr. - (Adnkronos) - "Il Calcio è cambiato, è uno specchio della società. Stiamo correndo verso una globalizzazione galoppante e tutto questo implica, benefit e rischi, non dimentichiamolo. Il Calcio europeo è già globale, ne stiamo pagando il prezzo. C'è stato il tentativo di creare un nuovo modello rispetto a quello che conosciamo così bene. Il nostro modello è basato sul merito sportivo, sempre". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin nel suo discorso a Lisbona durante il congresso annuale della FederCalcio europea che lo ha rieletto fino al 2027. "Il merito non può essere un diritto acquisito, può essere solo guadagnato, stagione dopo stagione -aggiunge il 55enne sloveno-. Non c'è spazio per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lisbona, 5 apr. - (Adnkronos) - "Ilè cambiato, è uno specchio della società. Stiamo correndo verso una globalizzazione galoppante e tutto questo implica, benefit e rischi, non dimentichiamolo. Ileuropeo è già globale, ne stiamo pagando il prezzo. C'è stato il tentativo di creare un nuovorispetto a quello che conosciamo così bene. Ilsulsportivo, sempre". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksandernel suo discorso a Lisbona durante il congresso annuale della Federeuropea che lo ha rieletto fino al 2027. "Ilnon può essere un diritto acquisito, può essere solo guadagnato, stagione dopo stagione -aggiunge il 55enne sloveno-. Non c'è spazio per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Parla #Ceferin: 'So più cose dei tifosi: la storia della #Juventus doveva finire così, era tutto sbagliato' - capuanogio : #Juventus, #Barcellona e la memoria a due velocità del presidente della #Uefa #Ceferin - marifcinter : #Ceferin: 'Interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del calcio, per quanto si apprende da… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Gianni #Infantino all’#UefaCongress: “Faccio i miei complimenti a #Ceferin per il suo incredibile lavoro e per aver reso il… - MicioMicione85 : RT @JU29ROTEAM: Dal congresso UEFA a Lisbona Tutto il solito repertorio retorico di Çeferin contro la Superlega: Calcio del popolo, contr… -