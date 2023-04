Calcio: Ceferin, 'non deve crescere gap tra club ricchi e poveri, serve classe media' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lisbona, 5 apr. - (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare che ci sia l'Eca a supportarci e per questo ringrazio Nasser (Al Khelaifi, il presidente di Eca e Paris Saint Germain ndr), questo modello calcistico è importante e questa cooperazione è straordinaria. Bisogna capire che la classe media è fondamentale per mantenere l'equilibrio, sia nella società che nel Calcio". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin nel suo discorso a Lisbona durante il congresso annuale della FederCalcio europea che lo ha rieletto fino al 2027. "Se il gap fra i club ricchi e poveri continua a crescere, se non facciamo niente per il declino della classe media - come nella società - il modello è in pericolo e tutta la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lisbona, 5 apr. - (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare che ci sia l'Eca a supportarci e per questo ringrazio Nasser (Al Khelaifi, il presidente di Eca e Paris Saint Germain ndr), questo modello calcistico è importante e questa cooperazione è straordinaria. Bisogna capire che laè fondamentale per mantenere l'equilibrio, sia nella società che nel". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksandernel suo discorso a Lisbona durante il congresso annuale della Federeuropea che lo ha rieletto fino al 2027. "Se il gap fra icontinua a, se non facciamo niente per il declino della- come nella società - il modello è in pericolo e tutta la ...

