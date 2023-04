Calcio | Agi | la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Roma | Lazio e Salernitana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roberiez : Calcio: Gdf, perquisite sedi Lazio, Roma e Salernitana (AGI) - runner_ac : @Mariolindo_ sei un pirla ti hanno fatto vedere che quello che dici (ci puniscono sempre è una balla e tu cosa fai… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #CoppaItalia Finale accesissimo quello di #JuventusInter, con tre espulsi tra cui #Lukaku, autore del gol che ha regala… - Agenzia_Italia : #CoppaItalia Finale accesissimo quello di #JuventusInter, con tre espulsi tra cui #Lukaku, autore del gol che ha re… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #SerieA #sassuolovstorino finisce 1-1. La cronaca della partita. -

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il presidente del Monza e leader di Forza Italia, secondo quanto apprende l', si trova in terapia intensiva cardiochirurgica al San Raffaele di Milano . Berlusconi era già stato ricoverato presso il medesimo istituto luned 27 marzo per controlli di routine, prima di essere ...- Scontri nella notte tra polizia israeliana e decine di fedeli nella moschea di al - Aqsa a ...sui social mostrano agenti di polizia israeliani che picchiano palestinesi con manganelli edi ...... Gerhard Bertagnolli , che in un'intervista all'non nasconde 'di essere emozionato' ma anche ... Poi ha fatto il paragone: 'E come un arbitro diche viene chiamato ad arbitrare la Champions ...

Addio a Rino Icardi, voce storica di 'Tutto il calcio' AGI - Agenzia Italia

Svolta nella nazionale di calcio femminile dell’Inghilterra ... ha spiegato l’attaccante Lauren Hemp alla Bbc – Ora possiamo sentirci a nostro agio, quando in passato avremmo potuto non esserlo se ..."E' un enorme passo nella giusta direzione", le parole dell'attaccante della nazionale e del Manchester City Lauren Hemp Domani a Wembley è il giorno della finalissima del calcio femminile ...