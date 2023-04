Calcio | agenzia Lukaku | ' insulti razzisti spregevoli | merita le scuse della Juve'

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - "Glirivolti a Romeludai tifosintus sono statie non possono essere accettati.ha segnato un rigore nel finale di partita. Prima, durante e dopo il rigore è stato oggetto diostili e disgustosi". Così Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International (società di Jay-Z che da anni segue) su Instagram all'indomani dei coririvolti dai tifosintus all'attaccante dell'Inter Romeludurante la semifinale d'andata di Coppa Italia. "Romelu ha esultato allo stesso modo di quanto fatto in precedenza -aggiunge Yormark-. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : L’agenzia di Lukaku: “Razzismo disgustoso prima, durante e dopo il rigore” #JuveInter #CoppaItalia - glooit : Calcio: agenzia Lukaku 'Juve si scusi per insulti razzisti' leggi su Gloo - ansacalciosport : Calcio: agenzia Lukaku 'Juve si scusi per insulti razzisti'. La Roc Nation di Jay-Z: 'Fatti spregevoli e inaccettab… - sportli26181512 : Juve-Inter, l'agenzia di Lukaku: 'La Juve deve scusarsi con Romelu': Michael Yormark, presidente di Roc Nation, l'a… - irejdoc1897 : RT @Eurosport_IT: L'agenzia di Lukaku si è espressa su quanto successo contro la Juventus: 'I commenti razzisti nei confronti di Romelu da… -

Sono certo che il mondo delcondivide lo stesso sentimento". . 5 aprile 2023... fra gli altri anche dalla suadi procura e dalla federazione belga. LA SERIE A SI SCHIERA -... Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo dele non ...Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku la RocNations, l'guidata da Jay - Z ce cura gli interessi del centravanti nerazzurro, ha pubblicato sui social un comunicato in cui il suo presidente Michael Yormark condanna gli insulti razzisti e chiede l'...

Calcio: agenzia Lukaku 'Juve si scusi per insulti razzisti' Agenzia ANSA

Le autorità italiane devono sfruttare questa opportunità per affrontare il razzismo, piuttosto che punire la vittima dell’abuso. Sono certo che il mondo del calcio condivide lo stesso sentimento”."Le autorità italiane devono sfruttare questa opportunità per affrontare il razzismo, piuttosto che punire la vittima dell'abuso. Sono certo che il mondo del calcio condivide lo stesso sentimento".