Cagliari in lutto: addio a Bobo Gori, uno degli eroi dello scudetto del 1970 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Grave lutto nel Cagliari e nel mondo del calcio italiano. È morto Sergio "Bobo" Gori , aveva 77 anni ed era stato uno dei protagonisti della storica conquista dello scudetto da parte dei rossoblù ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gravenele nel mondo del calcio italiano. È morto Sergio ", aveva 77 anni ed era stato uno dei protagonisti della storica conquistada parte dei rossoblù ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorenzo_Schirru : Calcio italiano in lutto. Se ne va Sergio #Gori, ex giocatore di #Cagliari (tra gli eroi dello Scudetto 1970),… - TUTTOJUVE_COM : Lutto nel mondo del calcio: morto a 77 anni l'ex attaccante di Juve e Cagliari Sergio Gori - UnioneSarda : #Sardegna - #SettimoSanPietro in lutto per la morte dell’ex sindaco Umberto Pisu - cagliaripad : Cagliari in lutto: si è spento l’avvocato Peppino Del Rio -