Buon compleanno a… Sebastian Walukiewicz

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggicompie 23 anni. Un’età dove imporsi dei bilanci potrebbe sembrare prematuro. Se non fosse che il calcio, con le sue dinamiche e con le sue più o meno quotidiane valutazioni, finisce per importele. Volente o nolente. E da questo punto di vista, il giovane polacco qualche considerazione se la può fare, a partire dall’ultima gara del suo Empoli di due giorni fa. Anche questa, come tante altre, osservata dalla panchina, senza poter entrare in campo. Una situazione che “brucia” quando sei giovane. E a maggior ragione quando sei poco più in là dell’inizio e lo start era stato tutt’altro che malvagio. Andiamo a ricapitolare i fatti. Nel 2019arriva in Italia. A volerlo è il Cagliari che annuncia il suo acquistodefinendolo «un centrale difensivo dalla grande struttura fisica». E aggiungendo: «Specialista ...