Brutti ma buoni: i biscotti veloci con soli 3 ingredienti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Brutti perché poco curati nell'aspetto, ma buoni perché sono una vera e propria specialità a base di nocciole piemontesi che scrocchiano tra i denti e regalano vibrazioni di puro piacere al palato. La loro origine è antica, ma non troppo. Sul finire del XIX° secolo, nel 1878 per la precisione, la regina Elena di Savoia era in viaggio per Milano. Fece appositamente tappa a Gravinate perché si mormorava che un pasticcere creativo e originale avesse "inventato" dei pasticcini golosi e leggeri. E ne fu conquistata irrimediabilmente! Fu così che si diffuse la voce ben oltre i confini del Nord Italia e in tanti copiarono e tramandarono la ricetta. La loro fama arrivò alle orecchie di Giuseppe Verdi e di Giosuè Carducci che divennero tra i loro più grandi estimatori. A fare innamorare del loro sapore, non è solo il loro gusto unico, ma anche la facilità di ...

