Brindisi, trova 23 milioni di lire nascoste dietro un quadro del ‘500. Ma Bankitalia non concede il cambio (Di mercoledì 5 aprile 2023) trova dietro un quadro del XVI secolo una somma di 23 milioni. Di lire. E quindi carta straccia, secondo la Banca d’Italia. Ma un uomo, di Brindisi, si è rivolto a un’associazione per essere assistito. Qualche tempo fa l’uomo, dopo la morte del padre che era un famoso pittore, in un box dietro un importante quadro del 1500, ha ritrovato la ragguardevole somma di 23 milioni di lire in banconote di vario taglio che era lì nascosta da chissà quanto tempo. L’uomo ha subito pensato di contattare la Banca d’Italia per chiedere il cambio in euro ma gli è stato risposto che, a dieci anni dall’entrata in circolazione dell’euro, non era più possibile convertire le vecchie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023)undel XVI secolo una somma di 23. Di. E quindi carta straccia, secondo la Banca d’Italia. Ma un uomo, di, si è rivolto a un’associazione per essere assistito. Qualche tempo fa l’uomo, dopo la morte del padre che era un famoso pittore, in un boxun importantedel 1500, ha rito la ragguardevole somma di 23diin banconote di vario taglio che era lì nascosta da chissà quanto tempo. L’uomo ha subito pensato di contattare la Banca d’Italia per chiedere ilin euro ma gli è stato risposto che, a dieci anni dall’entrata in circolazione dell’euro, non era più possibile convertire le vecchie ...

