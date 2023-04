Brescia Vs Ternana: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lombardi devono necessariamente risollevarsi in qualche modo dall’ultimo posto, mentre gli umbri sperano ancora di raggiungere i playoff. Brescia Vs Ternana si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti. Brescia VS Ternana: LE probabili formazioni Brescia(4-3-1-2): Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorni, Huard, Bisoli, Van De Looi, Biorkengren, Galazzi, Listovski, Aye’. All. Gastaldello Ternana(4-3-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado, Falletti, Partipilo. All. Lucarelli dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lombardi devono necessariamente risollevarsi in qualche modo dall’ultimo posto, mentre gli umbri sperano ancora di raggiungere i playoff.Vssi giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.VS: LE(4-3-1-2): Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorni, Huard, Bisoli, Van De Looi, Biorkengren, Galazzi, Listovski, Aye’. All. Gastaldello(4-3-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado, Falletti, Partipilo. All. LucarelliIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky ...

