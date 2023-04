Brera Design Week | date e novità dell’evento più atteso dell’anno

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal 17 al 23 Aprile,torna con la sua 14ma edizione. Ecco gli eventi da segnare in calendario Il futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità. Questa la premessa su cui si struttura la 14esima edizione di, in programma dal 17 al 23 aprile con oltre200 eventi a calendario. Edizione che segna ufficialmente il ritorno definitivo in presenza della manifestazione. Promuovendo il tema proposto da Fuorisalone, “Laboratorio Futuro”,2023 attiva una riflessione sulle sfide della contemporaneità, dando spazio a progetti e pratiche in grado di innescare azioni di cambiamento. Il futuro non è qualcosa di astratto e immateriale, ma si costruisce con la qualità del nostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acasa_abitare : ??La visione sostenibile raccontata anche alla Brera Design Week 2023. In via Garibaldi si troveranno le due panchin… - milanomagazine : GROHE torna alla Pinacoteca di Brera con un'installazione multisensoriale che va a riprendere il design innovativo… - Pikasus_ : Brera Design Week 2023 Dal 17 al 23 aprile 2023 si terrà a Milano la quattordicesima edizione di Brera Design Week.… -

Per ciò che riguarda gli appuntamenti a cui prenderà parte l'azienda, infine, in occasione della MilanoWeek 2023, presso lo showroom, Refin Studio, situato nel cuore di, verrà ...... prenderà parte alla MilanoWeek 2023. Nello showroom, Refin Studio, situato nel cuore di, presenterà Tales of Canal Grande , un viaggio nella magia di Venezia, tra storia, tradizione e ...Il futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità. Questa la premessa su cui si struttura la 14esima edizione diWeek, in programma dal 17 al 23 aprile con oltre 200 eventi a calendario. Edizione che segna ufficialmente il ritorno definitivo in presenza della manifestazione. Promuovendo il tema ...

7 Eventi da non perdere nel Distretto di Brera Fuorisalone.it

Dal 17 al 23 Aprile, Brera Design Week torna con la sua 14ma edizione. Ecco gli eventi da segnare in calendario Il futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità. Questa la premessa su cui ...Altro appuntamento da non perdere è all'orto Botanico di Brera dove è allestito un percorso dedicato alla sostenibilità Walk the talk - Energia in movimento. Tortona Design e Superstudio Il quartiere ...