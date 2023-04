Brasile, entra in un asilo nido con un’accetta e uccide 4 bambini. Lula: «Una mostruosità inaccettabile» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattro bambini di un asilo nido sono stati uccisi in un attacco oggi a Blumenau, nello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile. Secondo quanto riferito dal capo della polizia Ulisses Gabriel, un uomo di 25 anni si sarebbe introdotto nell’edificio con un’accetta e avrebbe aggredito i bambini, consegnandosi poi alle autorità. Oltre alle quattro vittime ci sarebbero anche tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’attacco si è verificato alle prime ore del mattino – metà pomeriggio in Italia – all’asilo nido privato Cantinho Bom Pastor. «Ho immediatamente determinato l’azione delle nostre forze di sicurezza, che sono già sul posto. L’assassino è già stato arrestato. Lascio qui la mia piena solidarietà. Dio conforti i cuori di tutte le famiglie ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattrodi unsono stati uccisi in un attacco oggi a Blumenau, nello stato di Santa Catarina, nel sud del. Secondo quanto riferito dal capo della polizia Ulisses Gabriel, un uomo di 25 anni si sarebbe introdotto nell’edificio cone avrebbe aggredito i, consegnandosi poi alle autorità. Oltre alle quattro vittime ci sarebbero anche tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’attacco si è verificato alle prime ore del mattino – metà pomeriggio in Italia – all’privato Cantinho Bom Pastor. «Ho immediatamente determinato l’azione delle nostre forze di sicurezza, che sono già sul posto. L’assassino è già stato arrestato. Lascio qui la mia piena solidarietà. Dio conforti i cuori di tutte le famiglie ...

