Brasile, entra con ascia in un asilo: uccisi 4 bambini e feriti altri 4 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattro bambini sono stati uccisi e altri quattro sono stati feriti da un uomo entrato con un'ascia in un asilo di Blumenau, nel sud del Brasile. Lo riferiscono i media brasiliani, mentre la polizia ...

