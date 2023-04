Brasile, entra con ascia in un asilo: uccisi 4 bambini e feriti altri 4 (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Quattro bambini sono stati uccisi e altri quattro sono stati feriti da un uomo entrato con un’ascia in un asilo di Blumenau, nel sud del Brasile. Lo riferiscono i media brasiliani, mentre la polizia ha spiegato che l’aggressore, un uomo di 25 anni, è entrato nell’asilo scavalcando un muro. All’arrivo della polizia, si è arreso alle autorità. La polizia militare sta verificando se ci siano altre persone coinvolte. I bambini feriti sono ricoverati all’ospedale Santo Antonio, che ha confermato di aver ricevuto pazienti ”da zero a due anni”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Quattrosono statiquattro sono statida un uomoto con un’in undi Blumenau, nel sud del. Lo riferiscono i media brasiliani, mentre la polizia ha spiegato che l’aggressore, un uomo di 25 anni, èto nell’scavalcando un muro. All’arrivo della polizia, si è arreso alle autorità. La polizia militare sta verificando se ci siano altre persone coinvolte. Isono ricoverati all’ospedale Santo Antonio, che ha confermato di aver ricevuto pazienti ”da zero a due anni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

