Brasile: Bolsonaro depone nel caso dei gioielli sauditi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Brasilia, 5 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro deporrà oggi a Brasilia davanti alla polizia federale sul caso dei gioielli che ha ricevuto in dono dall'Arabia Saudita e che avrebbe cercato di tenere illegalmente. L'obiettivo - scrive 'O Globo' - è chiarire quale sia stato il suo ruolo e scoprire se sia stato lui a ordinare ai suoi funzionari governativi di dissequestrare uno dei gioielli intercettati all'aeroporto di Guarulhos, a San Paolo, e quale fosse il loro destinatario. Finora è stato reso pubblico che Bolsonaro ha ricevuto almeno tre regali di beni preziosi dall'Arabia Saudita, due dei quali sono già stati consegnati alla Polizia Federale su ordine della Corte dei Conti dell'Unione. Il terzo, valutato quasi tre milioni di euro, ...

