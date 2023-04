Brasile: attacca asilo nido con accetta, 4 bambini morti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattro bambini di un asilo nido sono stati uccisi durante un attacco avvenuto oggi a Blumenau, città dello Stato brasiliano di Santa Catarina, nel sud. Secondo la polizia militare, ci sarebbero anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattrodi unsono stati uccisi durante un attacco avvenuto oggi a Blumenau, città dello Stato brasiliano di Santa Catarina, nel sud. Secondo la polizia militare, ci sarebbero anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: Quattro bambini sono morti in un attacco avvenuto a Blumenau, in Brasile, in un asilo nido #ANSA - Agenzia_Ansa : Quattro bambini sono morti in un attacco avvenuto a Blumenau, in Brasile, in un asilo nido #ANSA - domenicosabell1 : Brasile, 25enne attacca asilo nido con accetta: quattro bambini uccisi. L'aggressore si è consegnato - ItalyNowadays : Brasile: attacca asilo nido con accetta, 4 bambini morti. - beltrami_fulvio : #Cina attacca il monopolio del dollaro americano come moneta per gli scambi commerciali int'l. Ora anche i paese la… -