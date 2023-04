Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Bouligny e D'Arco: 'Leasys un'esperienza di noleggio orientata al cliente' - infoiteconomia : Bouligny e D'Arco: 'Leasys un'esperienza di noleggio orientata al cliente' - infoiteconomia : Bouligny e D’Arco: “Leasys un’esperienza di noleggio orientata al cliente” -

"Tra gli obiettivi di Leasys vi è quello di assicurare la migliore customer experience del mercato". Lo evidenziano Richarde Rolando, rispettivamente Chairman e Ceo di Leasys, che durante un evento tenutosi in contemporanea a Roma e Parigi hanno enunciato la vision del nuovo brand. "Al cliente " ...A.in charge of the Specialized Financial Services and Ceo of CA Consumer Finance, mentre da Roma hanno preso la parola Richarde Rolando, rispettivamente Chairman e Ceo di Leasys. La ...Tornando al mercato del leasing,ha indicato che a livello mondiale dovrebbe raggiungere 150 miliardi di dollari di ricavi a fine 2023, con una crescita stimata in 90,87 miliardi di dollari ...