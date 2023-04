Borsellino, Giudici: “Su strage convergenze interessi Cosa nostra e ambienti esterni” (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Non è stata Cosa nostra a fare sparire, dopo la strage di via D’Amelio, l’agenda rossa di Paolo Borsellino. A metterlo nero su bianco sono i Giudici del processo per il depistaggio sulle indagini della strage che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta, nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, depositate oggi in cancelleria. Ecco Cosa scrivono i Giudici nelle motivazioni visionate dall’Adnkronos: “A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa nostra che si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle forze dell’ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Non è stataa fare sparire, dopo ladi via D’Amelio, l’agenda rossa di Paolo. A metterlo nero su bianco sono idel processo per il depistaggio sulle indagini dellache uccise, il 19 luglio del 1992, il giudicee cinque agenti della scorta, nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, depositate oggi in cancelleria. Eccoscrivono inelle motivazioni visionate dall’Adnkronos: “A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti ache si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle forze dell’ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angeloventura56 : RT @sergio_segre: Ce lo danno invece gente come Gino Strada, come i giudici Falcone e Borsellino, come Mimmo Lucano e tutti i concittadini,… - DelGriso : RT @sergio_segre: Ce lo danno invece gente come Gino Strada, come i giudici Falcone e Borsellino, come Mimmo Lucano e tutti i concittadini,… - sergio_segre : Ce lo danno invece gente come Gino Strada, come i giudici Falcone e Borsellino, come Mimmo Lucano e tutti i concitt… - NomadeMonade : Non vi rendete conto che i mediocri, gli ignoranti, gli stupidi odiano le persone perbene e preparate Perciò furon… - PolicoRobot : RT @TuttoH24: La Polizia di Stato di Matera in ricordo delle vittime delle stragi mafiose, nel trentunesimo anniversario della morte dei gi… -