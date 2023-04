Borse deboli | acquisti su beni rifugio Dati lavoro Usa deludono | Wall Street stenta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Oro sui massimi dal marzo 2022, in calo sui minimi da due mesi il dollaro. Pesano le preoccupazioni per l'inflazione e la crescita

Iveco e Prysmian Tra i principali titoli milanesi, si muovono in rialzo le utility con Snam ... Ledi Hong Kong, Shanghai e Shenzhen sono chiuse a causa di un giorno festivo in Cina. I ...Si muovono a due velocità le principalieuropee con Madrid (+0,58%) e Londra (+0,43%) in territorio positivo e Milano ( - 0,35%), ...anche gli automobilistici Volvo ( - 4,78%), Continental (...Rallenta Piazza Affari (Ftse Mib - 0,45%) insieme alle altreeuropee con i futures Usa in calo. Si mantiene sopra quota 186 punti il differenziale tra Btp ...le banche da Unicredit ( - 1,4%)...

Borse deboli, tornano acquisti su beni rifugio. Dati lavoro Usa sotto attese Il Sole 24 ORE

Partenza debole per Wall Street, dove l’attenzione degli investitori è concentrata sugli ultimi dati macro che lasciano presagire un rallentamento dell’economia Usa. Secondo il rapporto mensile di Adp ...I principali indici di Wall Street hanno registrato un’apertura sottotono oggi, mentre i dati sulle buste paga private di marzo, più deboli del previsto, hanno aggravato le preoccupazioni che il ...