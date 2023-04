Borsa: Milano chiude in calo dello 0,58% (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede lo 0,59% a 26.868 punti. . 5 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladiin. L'ultimo indice Ftse Mib cede lo 0,59% a 26.868 punti. . 5 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InvestingItalia : #Borsa Milano in calo ai minimi seduta su timori economia, denaro su utility, sale Mfe - - serenel14278447 : Borsa: Milano chiude in calo dello 0,58% - a70199617 : #E siamo a mercoledì Borsa: Milano chiude in calo dello 0,58% - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 5 aprile: Ftse Mib ancora in calo, tonfo di Iveco e Pirelli - infoiteconomia : Borsa: Europa ingessata con timori su economia e inflazione, Milano +0,1% (RCO) -