Borsa: apertura cauta in Europa, Parigi +0,07%, Londra +0,11% (Di mercoledì 5 aprile 2023) apertura cauta per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,07% a 7.350 punti, Londra lo 0,11% a 7.643 punti e Francoforte lo 0,05% a 15.611 punti. Più brillante Madrid, in rialzo dello 0,31% ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023)per le principali borse europee.guadagna lo 0,07% a 7.350 punti,lo 0,11% a 7.643 punti e Francoforte lo 0,05% a 15.611 punti. Più brillante Madrid, in rialzo dello 0,31% ...

