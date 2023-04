Boof | mi sono cag*** addosso in campo | il top-player confessa | disgusto in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Gary Lineker quando parla spesso fa “danni”, nel bene e nel male. Stavolta, nel corso di una chiacchierata con Micah Richards e Alan Shearer nel programma Match of the Day, l'ex attaccante ha svelato un curioso aneddoto sui Mondiali di Italia '90. In particolare ha ricordato l'imbarazzante contrattempo di cui è stato vittima durante la sfida tra Inghilterra e Irlanda. Poco dopo il calcio dell'inizio Lineker ha accusato dei problemi intestinali che lo hanno messo in serissima difficoltà. “Non mi sentivo bene la sera prima - ha svelato l'ex attaccante - ma non l'ho detto a nessuno perché volevo giocare. A 15 minuti dall'inizio del secondo tempo comincio ad avere i crampi e penso: ‘Oh Dio, ho un dolore di me*** qui”. Allora Lineker ha fatto capire quanto è accaduto negli istanti successivi, facendo anche un gesto inequivocabile: “La palla esce sul suo lato sinistro e mi ...