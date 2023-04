Bonus per chi paga le tasse: cos’è la pagella fiscale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha annunciato una pagella fiscale e un Bonus per chi è in regola con le tasse. “In realtà stiamo pensando a un sistema più articolato, che va nella direzione di cambiare verso alla fiscalità del nostro Paese. Con la pagella, chi è onesto pagherà meno“, ha dichiarato annunciando anche modifiche all’Ires, la tassa sulle imprese: “Si dovrà abbassare l’aliquota Ires, perché alcuni crediti di imposta e agevolazioni non saranno più compatibili. Ma noi faremo di più: avremo una nuova Ires, con base imponibile più ampia modulata su due aliquote, con l’intento di far pagare meno chi più assume e investe“. cos’è la pagella fiscale Il viceministro dell’economia Maurizio Leo ha annunciato l’introduzione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha annunciato unae unper chi è in regola con le. “In realtà stiamo pensando a un sistema più articolato, che va nella direzione di cambiare verso alla fiscalità del nostro Paese. Con la, chi è onesto pagherà meno“, ha dichiarato annunciando anche modifiche all’Ires, la tassa sulle imprese: “Si dovrà abbassare l’aliquota Ires, perché alcuni crediti di imposta e agevolazioni non saranno più compatibili. Ma noi faremo di più: avremo una nuova Ires, con base imponibile più ampia modulata su due aliquote, con l’intento di farre meno chi più assume e investe“.laIl viceministro dell’economia Maurizio Leo ha annunciato l’introduzione ...

