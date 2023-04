Blitz nelle sedi di Lazio, Salernitana e Roma: tra gli indagati Lotito e i Friedkin (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un nuovo fronte plusvalenze rischia di scuotere la Serie A dopo quello che ha visto la Juventus finire penalizzata di 15 punti, anche se in attesa del Collegio di Garanzia dello sport. Due operazioni congiunte (ordinate alla Guardia di Finanza dalla procura di Roma e da quella di Tivoli) e tre sedi di società di Serie A perquisite, quelle di Lazio, Salernitana e Roma. E 17 indagati in totale per operazioni sospette a bilancio, valori calciatori gonfiati e altre ipotesi di irregolarità contabili. La maxi operazione condotta oggi congiunamente dalla Gdf vede tra gli indagati nomi illustri tra cui il presidente della Lazio Claudio Lotito, il suo ds Igli Tare e l'ex direttore del club campano Fabiani sul fronte ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un nuovo fronte plusvalenze rischia di scuotere la Serie A dopo quello che ha visto la Juventus finire penalizzata di 15 punti, anche se in attesa del Collegio di Garanzia dello sport. Due operazioni congiunte (ordinate alla Guardia di Finanza dalla procura die da quella di Tivoli) e tredi società di Serie A perquisite, quelle di. E 17in totale per operazioni sospette a bilancio, valori calciatori gonfiati e altre ipotesi di irregolarità contabili. La maxi operazione condotta oggi congiunamente dalla Gdf vede tra glinomi illustri tra cui il presidente dellaClaudio, il suo ds Igli Tare e l'ex direttore del club campano Fabiani sul fronte ...

