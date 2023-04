(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladiha perquisito le sedi diin merito ad un’indagine legata alla compravendita di giocatori SOTTO INDAGINE ?delladiall’interno delle sedi di tre società di Serie A:. L’indagine della GDF è legata alla compravendita di giocatori. Al vaglio degli inquirenti le operazioni di mercato avvenute tra il 2017 e il 2021. Situazione assolutamente da monitorare. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Blitz Guardia di Finanza per Roma, Lazio e Salernitana: il motivo! - - Joebike17 : RT @forzaroma: Blitz della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana #ASRoma - forzaroma : Blitz della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana #ASRoma - servidinessuno1 : Roma - Compravendita giocatori, blitz della Guardia di Finanza in casa Roma, Lazio e Salernitana - EtruriaNews - Etrurianews : Perquisizioni nelle sedi delle società sportive. Sequestrati documenti e diversi indagati ROMA - Riceviamo e pubbli… -

Lavoratori in nero scoperti a Padova e Venezia in pubblici esercizi dove non erano nemmeno rispettate le misure di sicurezza. Durante undelladi Finanza nel padovano sono stati trovati 9 lavoratori in nero e 22 irregolari in 8 esercizi commerciali e prevalentemente bar e ristoranti che assumevano a chiamata. Gli esercizi ...... nell'ambito dell'operazione "Billboard" condotta dal Nucleo di polizia economico - finanziaria delladi Finanza di Catanzaro, c'è anche un 75enne di Muravera. Ilha portato all'arresto ...Un copione che si è ripetuto anche dopo ildei giovani attivisti a Piazza di Spagna a Roma e ... "Voglio un Pd che non finanzi più lacostiera libica", che tradotto significa una totale ...

Blitz della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana ForzaRoma.info

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza ha effettuato, su disposizione delle procure di Roma e Tivoli, perquisizioni nelle sedi della Roma, Lazio e Salernitana nell’ambito ...La situazione dei biancocelesti e dei campani invece è diversa, in quanto il blitz della Guardia di Finanza riguarda i trasferimenti di alcuni giocatori tra le due squadre all'epoca della doppia ...