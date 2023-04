Blitz del Nas nelle mense ospedaliere di Latina e provincia: pioggia di multe per irregolarità (Di mercoledì 5 aprile 2023) Latina – Blitz del Nas nelle mense ospedaliere di tutta Italia, dove sono stati trovati escrementi e blatte. Sospensione dell’attività o sequestro di sette cucine durante i controlli effettuati dal comando dei carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, a livello nazionale, nelle mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. Più in particolare, nella provincia di Latina sono state ispezionate 12 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno delle mense delle strutture ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)del Nasdi tutta Italia, dove sono stati trovati escrementi e blatte. Sospensione dell’attività o sequestro di sette cucine durante i controlli effettuati dal comando dei carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, a livello nazionale,all’interno delle strutturee sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. Più in particolare, nelladisono state ispezionate 12 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno delledelle strutture ...

