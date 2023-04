Bill Gates: "Mettere in pausa l'intelligenza artificiale non risolverebbe le sfide" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il fondatore di Microsoft è importante puntare sui benefici: "uello che dobbiamo fare è identificare le aree difficili su cui intervenire" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il fondatore di Microsoft è importante puntare sui benefici: "uello che dobbiamo fare è identificare le aree difficili su cui intervenire"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Bill Gates: 'Mettere in pausa l'intelligenza artificiale non risolverebbe le sfide' - RenzoCianchetti : RT @forexandjam: @FmMosca Ecco perchè si è comprato tutti quei terreni agricoli. - fil_so_good : RT @LaVeritaWeb: Proposto all’Oms di trasformare l’emergenza in regola, con l’approvazione «rapida» di altri farmaci e un forte sostegno a… - thewaterflea : RT @Adriano72197026: L'Italia è stata l'unica nazione al mondo con l'obbligo delle forature. L'unica al mondo! Non c'era l'obbligo negli US… - Alberto93383706 : RT @sconnesso_: L'EUROPA PREPARA IL VIA LIBERA AL MODELLO VACCINI PERMANENTE Proposto all'OMS di trasformare le emergenze in REGOLE con ap… -