Biglietti Milan-Napoli domani parte la vendita per il settore ospiti

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilcomunica che sarà possibile prenotare iper la partitavs, in programma il 12 aprile 2023. Il match tra, valido per i quarti di finale della UEFA Champions League, si avvicina e la SSCha comunicato ai propri tifosi le modalità di prenotazione dei. Dal 6 aprile alle ore 18:00 fino al 8 aprile alle ore 18:00 sarà possibile prenotare un voucher sul sito di Ticketone, al seguente indirizzo web: https://sport.ticketone.it/event/it/49248/90600215/ac--vs-ssc--uefa-champions-league. La procedura di acquisto prevede l’emissione di un documento pdf inviato via email al tifoso, che successivamente riceverà il biglietto digitale nominativo valido per ...

uomo duro e schietto, nasce essenzialmente per tre motivi: il prezzo ritenuto eccessivo dei biglietti (90 euro la curva) per la partita di Champions del 18 aprile tra Napoli e Milan; le regole ...

Champions League / Napoli-Milan, dalle ore 10 in vendita 930 biglietti di Distinti Superiori e 1480 di Curve Superiori. SSC Napoli

Il prezzo del biglietto, spettante al Milan e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 68,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on ...