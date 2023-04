Biglietti Atalanta-Roma, dove prendere i ticket del match. I dettagli (Di mercoledì 5 aprile 2023) I Biglietti per Atalanta Roma usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti per il contro la Roma. I ticket verranno venduti venerdì 7 aprile alle 12:00 tramite il sito Vivaticket con i seguenti prezzi: Morosini: 24 € Distinti Sud: 32 € Pisani 22 € R. Scoperta 45 € R. Coperta 65 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € PROMOZIONI UNDER 18 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Iperusciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper il contro la. Iverranno venduti venerdì 7 aprile alle 12:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 24 € Distinti Sud: 32 € Pisani 22 € R. Scoperta 45 € R. Coperta 65 € Tribuna Centrale 120 € Tribuna Nerazzurra 200 € PROMOZIONI UNDER 18 L'articolo proviene da Calcio News 24.

