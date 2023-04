Bielorussia: truppe iniziano addestramento sul sistema missilistico nucleare russo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le truppe della Bielorussia hanno iniziato l’addestramento sul sistema missilistico nucleare russo. Ad annunciarlo sono i governi di Mosca e Minsk. truppe della Bielorussia iniziano l’addestramento sul sistema missilistico nucleare russo Secondo quanto riferito da Mosca e Minsk, le truppe bielorusse hanno iniziato l’addestramento su un sistema missilistico russo con capacità nucleare in seguito alla Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledellahanno iniziato l’sul. Ad annunciarlo sono i governi di Mosca e Minsk.dellal’sulSecondo quanto riferito da Mosca e Minsk, lebielorusse hanno iniziato l’su uncon capacitàin seguito alla

