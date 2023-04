Biasin: «Juventus-Inter, contano i fatti: non abituiamoci al razzismo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giornalista Fabrizio Biasin ha duramente condannato quanto accaduto ieri sugli spalti dell’Allianz Stadium (vedi articolo) nel finale di Juventus-Inter. fatti ? Fabrizio Biasin, in onda su Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”, ha dichiarato: «Credo che si è parlato troppe volte di questa storia perché riaccade di continuo. La Juventus entra nel merito e il suo comunicato è il più importante. contano i fatti con le persone che hanno zero con l’essere tifosi. Questi personaggi li prendi e dici “tu non entri più”. Basta. Bisogna prendere esempio da José Mourinho secondo me. Il problema è di tutti e si dovrebbe Intervenire già durante o ancora meglio prima. Purtroppo nel calcio esistono anche gli scontri come quello tra Samir ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giornalista Fabrizioha duramente condannato quanto accaduto ieri sugli spalti dell’Allianz Stadium (vedi articolo) nel finale di? Fabrizio, in onda su Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”, ha dichiarato: «Credo che si è parlato troppe volte di questa storia perché riaccade di continuo. Laentra nel merito e il suo comunicato è il più importante.con le persone che hanno zero con l’essere tifosi. Questi personaggi li prendi e dici “tu non entri più”. Basta. Bisogna prendere esempio da José Mourinho secondo me. Il problema è di tutti e si dovrebbevenire già durante o ancora meglio prima. Purtroppo nel calcio esistono anche gli scontri come quello tra Samir ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Juventus-Inter, contano i fatti: non abituiamoci al razzismo» - - bianconero851 : @tutticonvocati @FBiasin si ma avvisate Biasin che non è la prima volta che succede, la Juventus si muove, SEMPRE,… - Pall_Gonfiato : #Juventus, #Biasin: 'Però quando è capitato a #Kostic non hai detto niente” - krimarx : @FBiasin Ben svegliato Biasin. La Juventus lo ha sempre fatto. - massidanu : #Inter #Inzaghi #Biasin ?????? Ciao ciao Simone Parlano di Allegri e della juventus?? -