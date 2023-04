Biasin | «Attacanti Inter poco precisi | ma Inzaghi ha gestito bene»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fabrizio, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dello spettacolo offerto ieri da Juventus e. Il giornalista si è poi soffermato sui problemi in attacco dei nerazzurri e sulla gestione della partita da parte di SimoneSPETTACOLO ? Fabrizioha detto la sua sulla partite di ieri trae Juventus: «Non è stata una grande partita dal punto di vista dello spettacolo. Non ci siamo divertiti e non si è visto un gran gioco. Io credo che sia anche abbastanza comprensibile se si guarda il calendario di entrambe. Per forza di cose tu da qualche parte devi mollare e io credo che nell’ottica della qualificazione su due partite, la gara d’andata la giochi come abbiamo visto ieri. Dunque capisco anche l’esigenza di dover ragionare sulle prossime ...