Bersani avverte | ' Meloni e La Russa tradiscono la Costituzione' E su Elly Schlein

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Pierluigi, in un'intervista a La Stampa, ha commentato le vergognose posizioni del governoe dei suoi esponenti sul tema della Resistenza, come dimostrato da Ignazio Lanei giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Giorgia Meloni, secondo, dovrebbe 'dire la parola 'fascismo', e cosa ne pensa. Prendere almeno atto che questa è una Costituzione antifascista, che lei si rende conto di aver giurato su ...... per esempio, si ritrova ad aver pagato già il 70% circa degli interessi e di conseguenza... Nel 2007 con la leggeè stato possibile fornire delle linee guida alla surroga del mutuo, al ...... in cui pure ero piazzato bene, e non lo dirò mai',il candidato segretario in una ... era il 2009, la partecipazione si fermò a quota 3.067.821 votanti per incoronare Pier Luigicon il ...