Berlusconi stazionario, la corsa dei figli al San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo: “È una roccia” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ore di apprensione e di tifo per Silvio Berlusconi. L’ex premier resterà la notte in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da questa mattina alle 12 per un affaticamento respiratorio. Dopo essere stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue il Cavaliere è stato trasferito al reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1), diretta dal suo medico personale Alberto Zangrillo. Nessun bollettino ufficiale fino a domattina. Berlusconi resterà la notte in ospedale: riserbo e tanta paura Il riserbo sulle condizioni di salute del leader azzurro è massimo. A quanto si apprende si sarebbe ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, ora in trattamento con terapia antibiotica. Secondo fonti parlamentari di Forza Italia, l’ex premier si troverebbe “in stato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ore di apprensione e di tifo per Silvio. L’ex premier resterà la notte in ospedale, al Sandi, dove è ricoverato da questa mattina alle 12 per un affaticamento respiratorio. Dopo essere stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue il Cavaliere è stato trasferito al reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1), diretta dal suo medico personale Alberto Zangrillo. Nessun bollettino ufficiale fino a domattina.resterà la notte in ospedale: riserbo e tanta paura Il riserbo sulle condizioni di salute del leader azzurro è massimo. A quanto si apprende si sarebbe ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, ora in trattamento con terapia antibiotica. Secondo fonti parlamentari di Forza Italia, l’ex premier si troverebbe “in stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele. 'È stazionario ' - Giusepp55986199 : RT @LaNotiziaTweet: Berlusconi in terapia intensiva per problemi di ossigenazione post-Covid. Il leader di Forza Italia è stazionario ma vi… - vaneasimivrsa : RT @fcolarieti: Berlusconi in terapia intensiva per problemi di ossigenazione post-Covid. Il leader di Forza Italia è stazionario ma vigile… - peterkama : «Berlusconi stazionario, solo i familiari possono vederlo» - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Berlusconi in terapia intensiva per problemi di ossigenazione post-Covid. Il leader di Forza Italia è stazionario ma vi… -