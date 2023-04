Berlusconi ricoverato: passerà qualche giorno al S.Raffaele, nessun bollettino in giornata (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è stato ricoverato stamane al San Raffaele di Milano per uno scompenso cardiaco riscontrato qualche giorno fa. L'ex - premier si trova in terapia intensiva generale e cardiotoracica ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioè statostamane al Sandi Milano per uno scompenso cardiaco riscontratofa. L'ex - premier si trova in terapia intensiva generale e cardiotoracica ...

