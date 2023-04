Berlusconi ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L’ex premier era già stato ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele per alcuni accertamenti. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silviosarebbeall’ospedale San Raffaele incardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L’ex premier era già statonei giorni scorsi al San Raffaele per alcuni accertamenti.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - GianlucaDeRosaS : RT @ilfoglio_it: ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffaele di Mi… - LuigiMolinengo : RT @ilfoglio_it: ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffaele di Mi… - quantunque1 : RT @claudiocerasa: Berlusconi ricoverato in terapia intensiva -