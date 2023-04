Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, le immagini del San Raffaele (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 05 aprile 2023 Le immagini dell'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato in terapia intensiva Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 05 aprile 2023 Ledell'ospedale Sandi Milano dove èinSilvio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - info_monari : RT @Libero_official: #Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. La notizia fa appena in tempo a diffondersi e si scatena l'odio su Twitte… - tripps42 : RT @ansiaferrarista: quando sei silvio berlusconi e vieni ricoverato prima di pasqua così da poter giocare la carta gesù e risorgere https… -