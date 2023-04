Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele: 'Stato stazionario ma vigile' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Si trova... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il leader di Forza Italia Silvioall’ospedale Sanincardiochirurgica. Si trova...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - Benedet49737713 : RT @ultimora_pol: ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - lucabattanta : RT @il_latinista: Silvio non fare scherzi, l'Italia ed il cdx hanno ancora bisogno di te. Riprenditi presto?? #Berlusconi -