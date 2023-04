Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per problemi cardiovascolari. «Infezione curata con antibiotici, situazione sotto controllo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da stamattina per problemi cardiovascolari al San Raffaele di Milano, dove è arrivato con affanno respiratorio.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioinda stamattina peral Sandi Milano, dove è arrivato con affanno respiratorio....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - MarcoGiambaa : RT @MarcoFattorini: ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intens… - Libero_official : #SilvioBerlusconi ricoverato al #SanRaffaele in piena notte per 'problemi cardiovascolari'. Ma le sue condizioni 'n… -