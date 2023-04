Berlusconi ricoverato in ospedale: è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO - Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, che era stato dimesso il 30 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO - Silvioda stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, che era stato dimesso il 30 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - BrunellaBB : RT @lucianoghelfi: Incrociando notizie del @ilfoglio_it e del @Corriere #Berlusconi sarebbe ricoverato al #SanRaffaele in terapia intensiv… - NandoPiscopo1 : RT @MarcoFattorini: ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intens… -

