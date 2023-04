Berlusconi ricoverato: il patron del Monza di nuovo al San Raffaele in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) ricoverato nuovamente Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Le condizioni del patron del Monza Secondo quanto riferito dall’ANSA, Silvio Berlusconi, patron del Monza, sarebbe ricoverato in terapia intensiva da questa mattina al San Raffaele, dal quale era stato dimesso a fine marzo scorso. Si parla di problemi cardiovascolari per lui, con affanno respiratorio. Situazione al momento stabile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023)nuovamente Silvioal Sandi Milano. Le condizioni deldelSecondo quanto riferito dall’ANSA, Silviodel, sarebbeinda questa mattina al San, dal quale era stato dimesso a fine marzo scorso. Si parla di problemi cardiovascolari per lui, con affanno respiratorio. Situazione al momento stabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Berlusconi in terapia intensiva per problemi cardiovascolari Silvio Berlusconi, si apprende, è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale San Raffaele dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell'ex premier al ... Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano AGI - Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano . Una settimana fa il presidente di Forza Italia era stato dimesso dall'ospedale dopo alcune visite di controllo. L'ex premier è ricoverato ...