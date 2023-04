Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo: 'Ce la farà anche stavolta' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le parole del... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioè statoin terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le parole del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Elisa34012803 : RT @dottorbarbieri: ?? Silvio Berlusconi sarebbe stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. - __Dissacrante__ : RT @Agenzia_Ansa: Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato nel r… -