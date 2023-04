Berlusconi ricoverato, Galliani gli scrive: ecco il post del Monza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Adriano Galliani, amministratore del Monza di cui l'ex... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioin terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Adriano, amministratore deldi cui l'ex...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Regina27676348 : RT @raffaellapaita: I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi, ricoverato di nuovo al San Raffaele. Lo aspettiamo… - ddonttouchmee : RT @marachute30: l'ospedale san raffaele che riceve per la trentesima volta in un mese la chiamata che berlusconi sta arrivando per essere… -