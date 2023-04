Berlusconi ricoverato, fratello Paolo: “E’ una roccia, ce la farà anche stavolta” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono stazionarie le condizioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari: tutti i figli, il fratello Paolo e Marta Fascina. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” dice Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale. Messaggi per il Cavaliere arrivano da tutto il mondo politico. “A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono stazionarie le condizioni del leader di Forza Italia, Silvioall’ospedale San Raffaele di Milano, nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari: tutti i figli, ile Marta Fascina. “È stabile, è una, ce la. Il suo umore? Il nostro è buono” dice, uscendo dall’ospedale. Messaggi per il Cavaliere arrivano da tutto il mondo politico. “A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Lorenzo_Lorenz_ : Grazie a te questo paese è diventato più ILliberale. A guadagnarci sono state le mafie a discapito di ogni princip… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato nel r… -