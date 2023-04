Berlusconi ricoverato di nuovo: è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Si tratta di un nuovo ricovero per l’ex Premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioda stamattina al San Raffaele incardiochirurgica. Si tratta di unricovero per l’ex Premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - ultimora_pol : ?? Silvio #Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano @ultimora_pol - ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - matte0lucarelli : RT @ultimora_pol: ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - x_juanstylvato5 : RT @trash_italiano: Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni… -

