Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele. Era stato dimesso il 30 marzo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era stato dimesso pochi giorni fa dall'ospedale San Raffaele, Silvio Berlusconi. Ed è stato ricoverato di nuovo, oggi 5 aprile. In precedenza, Berlusconi era stato ricoverato nel gennaio del 2022, quando era stato sottoposto a una serie di controlli della durata di otto giorni, sempre all'ospedale San Raffaele Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Erapochi giorni fa dall'ospedale San, Silvio. Ed èdi, oggi 5 aprile. In precedenza,eranel gennaio del 2022, quando erasottoposto a una serie di controlli della durata di otto giorni, sempre all'ospedale San

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che e… - BinaryOptionEU : RT '?? #Berlusconi, le condizioni di salute: a quanto si apprende i leader di Fi, si trova ricoverato in terapia int… - Matador1337 : RT @NickyRoga7: #Berlusconi ricoverato per difficoltà respiratorie e cardiovascolari e aveva fatto tutti vaccini! Strano eh? @mariogiorda… -