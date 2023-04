Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele, è in terapia intensiva. Era stato dimesso 5 giorni fa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è stato ricoverato di nuovo al San Raffaele ma, stavolta, in terapia intensiva perché, secondo quanto apprende l’Adnkronos, “si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica“. La situazione dell’ex-premier viene definita “sotto controllo”. Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo, per controlli medici, per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Accompagnato dalla compagna, la parlamentare di Forza Italia, Marta Fascina, lasciando il San Raffaele, Berlusconi, aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silviodial Sanma, stavolta, inperché, secondo quanto apprende l’Adnkronos, “si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento conantibiotica“. La situazione dell’ex-premier viene definita “sotto controllo”. Il leader azzurro era giànella struttura milanese lunedì 27 marzo, per controlli medici, per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Accompagnato dalla compagna, la parlamentare di Forza Italia, Marta Fascina, lasciando il San, aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ...

