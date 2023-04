Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele: è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato da stamattina al San Raffaele e si troverebbe in terapia intensiva. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio, a quanto si apprende, èda stamattina al Sane si troverebbe in. Si tratta di unricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale.

