Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta il leader di Forza Italia: ‘È in terapia intensiva’ (Di mercoledì 5 aprile 2023) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano - clarence_von : RT @MediasetTgcom24: Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele #5aprile - ForzaMI67931706 : RT @CalcioFinanza: Silvio #Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele: si trova in terapia intensiva -

Fi, nuovo ricovero per Berlusconi al San Raffaele Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, è nuovamente ricoverato al San Raffaele da questa mattina. 5 aprile 2023 Berlusconi ricoverato in terapia intensiva Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nei giorni scorsi Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L'ex premier era già stato ricoverato nei ... Lombardia, Rizzoli (FI): 'Dovevo restare in Giunta. Poi la Ronzulli...' Berlusconi mi è sempre stato vicino in questi ultimi 20 anni, è stato ricoverato ma sta bene. E io come medico plaudo al check - up che fa ogni tanto. E da medico cosa ne pensa delle liste d'attesa ... Il leader di Forza Italia, Silvio, secondo quanto si apprende, è nuovamenteal San Raffaele da questa mattina. 5 aprile 2023Il leader di Forza Italia era già statonei giorni scorsi Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silviosarebbeall'ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L'ex premier era già statonei ...mi è sempre stato vicino in questi ultimi 20 anni, è statoma sta bene. E io come medico plaudo al check - up che fa ogni tanto. E da medico cosa ne pensa delle liste d'attesa ... Berlusconi ricoverato in terapia intensiva Il Foglio Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele: “È nel reparto di terapia intensiva” Il leader Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quando riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, il leader di Forza Italia sarebbe ricoverato nel reparto di ... Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Il leader Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quando riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, il leader di Forza Italia sarebbe ricoverato nel reparto di ...Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale.