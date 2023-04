Berlusconi | la causa del ricovero Stazionario ma vigile | come sta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il leader di Forza Italia Silvioè stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile. "Silviosi trova in statoma", riferiscono fonti parlamentari di Forza Italia citate dal sito dell'Ansa. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, "si è ripresentata un'infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica". La situazione dell'ex premier viene definita "sotto controllo". Si sospetta una polmonite. "è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un'infezione, però parla", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e coordinatore ...

Più volte in seguito, a causa dei danni dell'aggressione, Berlusconi si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso uno alla mandibola nel 2011. E' del 2010 un intervento all'Humanitas di Rozzano. Ancora un ricovero per Silvio. Il leader di Forza Italia si trova in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a causa di problemi cardiovascolari. Secondo quanto si apprende, il ricovero sarebbe avvenuto intorno. In precedenza Berlusconi era stato ricoverato nel gennaio del 2022, quando era stato sottoposto a cure, facendolo poi tornare in ospedale per quasi un mese, fino al maggio del 2021, a causa degli strascichi della malattia.

"Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile", riferiscono fonti, facendolo poi tornare in ospedale per quasi un mese, fino al maggio del 2021, a causa degli strascichi della malattia. Più volte in seguito, a causa dei danni dell'aggressione, Berlusconi si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso uno alla mandibola nel 2011. E' del 2010 un intervento all'Humanitas di Rozzano.